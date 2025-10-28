RIMINI Arresto per spaccio a Rimini: sequestrati oltre 260 grammi di cocaina e metanfetamina

Un’operazione di routine della Polizia di Stato si è trasformata in un importante sequestro di sostanze stupefacenti nel pomeriggio di lunedì 27 ottobre. Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Rimini hanno infatti arrestato un uomo, trovato in possesso di un ingente quantitativo di cocaina e metanfetamina, all’interno di un hotel della zona di Bellariva.

Intorno alle 16.40 di pomeriggio, durante i controlli di routine sugli alloggiati di alcune strutture ricettive, una pattuglia ha deciso di verificare la situazione in un albergo della zona. Dopo aver bussato alla porta di una stanza, i poliziotti hanno udito dei rumori sospetti, come se qualcuno stesse tentando di nascondere qualcosa. Una volta aperta la porta, si sono trovati di fronte a un uomo visibilmente nervoso. Sulla scrivania della camera, gli agenti hanno notato subito un piccolo quantitativo di marijuana, circa tre grammi.

La scoperta ha spinto i poliziotti a effettuare un controllo più approfondito dell’ambiente, durante il quale sono state rinvenute sei bustine di cocaina, banconote in contanti, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari, chiari indizi di un’attività di spaccio. Le verifiche non si sono fermate qui. Ricordando i rumori sentiti poco prima, gli agenti hanno deciso di ispezionare anche l’esterno dell’edificio, individuando sul tetto vicino un calzino sospetto. All’interno, un secondo bilancino, cinque involucri di plastica contenenti cocaina per un peso complessivo di 261 grammi e una bustina di metanfetamina di circa 9 grammi.

L’uomo è stato accompagnato in Questura e, dopo le procedure di rito, arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata odierna è stato sottoposto a giudizio direttissimo davanti all’autorità giudiziaria.



