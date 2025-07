Assalto al bancomat Gualdicciolo, filiale Carisp chiusa tutto il giorno

Dopo l'assalto all'Atm di sabato notte, la Cassa di Risparmio informa la clientela che la filiale di Gualdicciolo resterà chiusa per l'intera giornata odierna.

"Per garantire la piena continuità del servizio - scrive l'istituto in una nota - si invita a fare riferimento a tutte le altre nostre filiali operative sul territorio. In particolare, si segnala la completa funzionalità della vicina filiale di Chiesanuova, a disposizione per qualsiasi operazione."

La banca si scusa per il disservizio e conferma di essere al lavoro "per ripristinare la piena operatività della filiale nel più breve tempo possibile". L'esplosivo usato dai ladri ha infatti causato danni ingenti agli ambienti della filiale, soprattutto ai materiali più leggeri come mobili e controsoffitti.

Nel frattempo proseguono le indagini per individuare gli autori del colpo così come la quantificazione del danno.