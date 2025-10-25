VIDEO ESCLUSIVO Assalto nella notte alla BSI di Fiorentino: fanno esplodere il bancomat con la “marmotta” Quattro uomini in azione poco prima delle 2:00: dopo la detonazione sono fuggiti su una Mercedes di grossa cilindrata verso Chiesanuova. Danni all’edificio, indaga la Gendarmeria.

Assalto nella notte alla filiale BSI – Banca Sammarinese di Investimento di Fiorentino, in via del Passetto. Poco prima delle 2:00, un gruppo composto da quattro persone – tre operative e una al volante – ha fatto esplodere il bancomat utilizzando la cosiddetta “tecnica della marmotta”, un metodo esplosivo artigianale già impiegato in altri colpi simili a San Marino.

Dopo la detonazione, i malviventi si sono allontanati rapidamente a bordo di una Mercedes di grossa cilindrata, lasciata accesa davanti all’istituto durante il colpo, uscendo poi dal confine di Chiesanuova.

L’esplosione ha danneggiato anche internamente la struttura dell’istituto. Non si registrano feriti. Come si vede da un video amatoriale, già consegnato anche alle forze dell'ordine, i ladri avrebbero anche utilizzato la polvere di un estintore per sporcare le telecamere esterne.

L’entità del bottino è ancora in corso di accertamento, mentre la Gendarmeria sta esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e i rilievi della scientifica per individuare i responsabili.

L’esplosione e il successivo allarme hanno svegliato numerosi residenti della zona, alcuni dei quali hanno assistito attoniti alle fasi concitate del colpo.



