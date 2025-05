GIUDIZIARIA Assolti Franco Botteghi e Fabiola Comanducci: "Il fatto non sussiste" I coniugi commercialisti erano accusati di tentato riciclaggio in concorso con Gebal Sufian. Nel processo sulla vendita dal Titano all'Italia di auto nuove spacciate per usate, 34 imputati, compresi 30 prestanome. Quasi tutti vogliono patteggiare

Nel primo procedimento di fronte al Giudice Adriano Saldarelli, 34 imputati per una maxi-frode con auto, e anche moto, nuove spacciate per usate e in ragione di ciò vendute da San Marino in Italia con una notevole riduzione dell'Iva. Al centro del meccanismo quattro imputati principali; gli altri 30 hanno invece accettato di intestarsi fittiziamente i veicoli, in cambio di 100/200 euro o addirittura gratis. In apertura di udienza il giudice Saldarelli ha ammesso la costituzione parte civile dell’Eccellentissima Camera, che chiede un risarcimento per danno d’immagine. Una donna imputata è deceduta mentre 28 difese hanno già trovato un accordo con la Procura Fiscale per patteggiare pene di alcuni mesi con la sospensione condizionale. Il processo è stato aggiornato all’11 settembre. Il giudice ha chiarito che per i quattro principali imputati saranno necessari patteggiamenti con pene più severe - rispetto ai prestanome - congrue al ruolo avuto nell’organizzazione. Invitati a valutare il patteggiamento anche i pochi imputati che non lo hanno ancora richiesto.

All’orizzonte dunque una possibile chiusura del processo con patteggiamento per tutti gli imputati, oppure per quasi tutti e il rito ordinario per gli altri. Nel secondo processo di giornata, assoluzione piena – con formula “perché il fatto non sussiste” – per Franco Botteghi e Fabiola Comanducci, commercialisti e coniugi, e per Gebal Sufian, titolare effettivo della “Terra Verde Limited”. L’accusa ipotizzava un tentato riciclaggio: Sufian, nel marzo 2018, voleva trasferire 200mila euro dalla Deutsche Bank a una banca sammarinese per acquisire una società sul Titano. Secondo la Procura del Fisco, i fondi avevano origine illecita - alla luce di una precedente condanna di Sufian - e tutti e tre gli imputati dovevano essere condannati. Il giudice Saldarelli ha tuttavia accolto le tesi difensive: nessun conto è mai stato aperto a San Marino – anche per il rifiuto di due istituti – e i Botteghi-Comanducci non avrebbero avuto alcun ruolo operativo. Da qui l’assoluzione con formula piena: il fatto, ha stabilito il giudice, non sussiste.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: