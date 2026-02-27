GIUDIZIARIA Assolto con formula piena dopo 15 anni di odissea giudiziaria Sentenza decisa dalla Corte d'Appello di Bologna. L'assoluzione è stata chiesta sia dalla difesa che dal Procuratore Generale

Assolto con formula piena dopo 15 anni di odissea giudiziaria.

Si è conclusa con un'assoluzione con formula piena l'odissea giudiziaria di M.G., un sammarinese, ex bancario dell'Ibs che era accusato in Italia di abusivismo finanziario e concorso in usura. Era già stato assolto in primo grado a Rimini ma la procura aveva fatto ricorso e in appello era stato condannato. Successivamente la Cassazione aveva annullato con rinvio, ed oggi a 15 anni dall'avvio del procedimento penale, è stato assolto di fronte alla Corte d'Appello di Bologna, “per non aver commesso il fatto”, come richiesto dal suo avvocato difensore Monica Rossi ed anche dal Procuratore Generale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: