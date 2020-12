Atterra a Bologna con 26 flaconi metanfetamine, denunciato sammarinese

Un trentenne della Repubblica di San Marino è stato intercettato all'aeroporto Marconi di Bologna mentre stava portando in Italia 26 flaconi contenenti metanfetamine, per un peso complessivo di oltre un chilo e mezzo. L'uomo è incappato nei controlli svolti in aeroporto dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dai militari della Guardia di Finanza.





In arrivo dal Brasile, dopo uno scalo ad Amsterdam, il passeggero ha mostrato segni di nervosismo che hanno convinto gli addetti ai controlli a ispezionare in modo approfondito i suoi bagagli. In una piccola borsa frigo all'interno della valigia sono stati così trovati i 26 flaconi di metanfetamine. Il trentenne è stato denunciato a piede libero.