Atti persecutori: divieto di avvicinamento a un 55enne di San Marino

Un 55enne di San Marino è il destinatario di un divieto di avvicinamento disposto dal gip Vinicio Cantarini, su richiesta del pm Luca Bertuzzi, dopo aver messo in atto una serie di atti persecutori ai danni dell'ex fidanzata. Da ultimo, racconta il Corriere Romagna, il lancio di una palla infuocata contro una finestra della casa della donna, con le fiamme che hanno danneggiato terrazzo e infissi. Ma non era la prima volta, stando alla sua testimonianza, che l'uomo mostrava atteggiamenti aggressivi, sfociati anche nel danneggiamento dell'auto di lei. Anche durante la relazione, che si è protratta alcuni mesi, la donna era stata oggetto di offese e insulti, dettati dalla gelosia dell'uomo che voleva controllarla in maniera ossessiva. La fine del rapporto non ha interrotto gli atteggiamenti vessatori: l'uomo ha infatti continuato a pedinarla e ad appostarsi nei luoghi da lei frequentati. Alle minacce di morte e alle scritte diffamatorie si alternavano poi mazzi di rose rosse. Fino a quando la donna, nel gennaio scorso, si è rivolta alle forze dell'ordine. Da qui il divieto di avvicinamento per l’indagato.