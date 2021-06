Atti vandalici a Domagnano: da mesi rifiuti abbandonati per strada e mini incendi

Bottiglie di vetro buttate a terra vicino all'ingresso e sporcizia di vario tipo. La zona della scuola elementare di Domagnano, che comprende anche un campetto da calcio e la piazza pubblica, negli ultimi mesi ha vissuto questi e altri atti vandalici: su una parete dell'edificio addirittura si vedono i segni di un falò appiccato questo inverno, neanche l'unico, che ha reso necessario l'intervento della Polizia Civile. Una zona senza sorveglianza, in cui i ragazzi si incontrano per divertirsi e sfogarsi, arrivando però in molti casi a esagerare.

Più volte è capitato che il personale scolastico, con l'aiuto dei cittadini, è stato costretto a ripulire il posto, per garantire la sicurezza bei bambini. E a nulla servono i cartelli che indicano la presenza di telecamere, se poi le telecamere non ci sono. Per questa situazione il Capitano di Castello Marcello Andreani, insieme agli altri membri della lista, chiede che queste videocamere vengano effettivamente installate, rivolgendo anche un appello a questi ragazzi e ai cittadini.