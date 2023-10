DATI ALLARMANTI Aumentano gli abusi sessuali on line sui bambini: +87% Crescono anche le estorsioni sessuali a scopo di lucro

La vicenda del 21enne accusato di molestie su un 13enne di Rimini riaccende i riflettori sui rischi della rete. Davide Favaloro aveva raccontato l'intera storia sul suo canale YouTube, ripercorrendo già a novembre quella che lui definisce "una vera amicizia" ma che per gli inquirenti è stata ben altro. Nel 2021 il rapporto da virtuale era diventato reale: Favaloro ha incontrato il 13enne a Rimini, molestandolo sessualmente – si legge nella denuncia – e arrivando addirittura a contattare la madre della vittima, minacciando di ucciderle il figlio. Ora lo youtuber attende l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Trapani.

Una vicenda inquietante, ma non l'unica. Qualche giorno fa WeProtect Global Alliance, nata per favorire politiche contro sfruttamento e abusi di minori on line, ha pubblicato un rapporto allarmante: dal 2019 sono aumentati dell’87% i casi concreti di abuso sessuale sui più piccoli, con oltre 32 milioni di segnalazioni a livello globale. E dal 2020 al 2022 sono cresciute del 360% le immagini sessuali autogenerate di bambini di 7-10 anni.

Gli ambienti sociali di gioco che facilitano la mescolanza tra adulti e bambini, lo scambio di regali virtuali e il sistema di classifiche online pubbliche, alzano il rischio di adescamento. Ed è boom di estorsioni sessuali a scopo di lucro: da 139 segnalazioni nel 2021 a oltre 10.000 nel 2022. I bambini vengono adescati e manipolati in modo da indurli a condividere immagini e video a sfondo sessuale e per estorcere loro del denaro. Spesso gli estorsori si spacciano per ragazze online, rivolgendosi prevalentemente a ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni attraverso i social media. Fenomeno spesso dagli esiti drammatici, fino al suicidio della vittima. Da qui l'invito, per invertire questa pericolosa deriva, ad investire in interventi per la salute pubblica, puntando anche a nuove regole.

