TRUFFA Aumentano le truffe ai clienti BKN301: le forze dell'ordine ricordano di non dare mai i propri dati personali Nel periodo natalizio, quando aumenta l'utilizzo delle carte, è tornato l'incubo delle truffe. In queste settimane sottratte diverse migliaia di euro

Arriva anche oggi il forte richiamo all'attenzione da parte delle forze dell'ordine che si stanno trovando ad affrontare un aumento delle truffe ai clienti BKN301. I malviventi si fanno lasciare i dati dai clienti, spesso con la scusa di effettuare verifiche, attraverso chiamate telefoniche oppure link inviati tramite un sms che portano a moduli da compilare online. In un periodo dove i regali natalizi stanno spingendo i consumi, e dunque l'utilizzo delle carte, gli acquirenti si vedono recapitare sempre più spesso notifiche che ritengono veritiere per finire invece nella rete della truffa. Sono state sottratte in queste settimane somme anche di diverse migliaia di euro a chi, incautamente, ha lasciato i propri dati. Oltre una dozzina le segnalazioni in pochi giorni.

L'invito, da parte dell'istituto di pagamento e delle forze dell'ordine, è quello di non lasciare mai e in nessun caso i propri dati, personali e bancari , a nessuno che si presenti con una telefonata o su un modulo online. Tutte le informazioni personali devono essere fornite soltanto DI PERSONA presentandosi allo sportello del proprio istituto di credito . Per qualsiasi dubbio o informazione sulle notifiche di avvenuto pagamento attive sul proprio conto corrente, è bene contattare la banca, per non rischiare così di confondere le notifiche attive con messaggi di truffa.

BKN301 sta inviando ai proprio clienti mail di alert nella quale richiama all'attenzione e sottolinea come difendersi:

Protezione dati segreti. I dati della carta - intestazione, numero, data di scadenza, codice CVV, PIN, password, PAN, credenziali - sono segreti. Non scriverli, non dettarli, non condividerli in fotografia mai, a nessuno, su nessun mezzo di comunicazione (via telefono, email, sms, social o in qualunque conversazione privata). Non farlo nemmeno se ti fidi del destinatario. BKN301 non ti chiederà mai un codice segreto, né una password o codici per accedere al portale online o all’app.

Verifica comunicazioni. Sospetta di telefonate insistenti, mittenti incerti, indirizzi web bizzarri, email o messaggi sgrammaticati, vaghi o comunque trascurati.

Controllo finanze. Controlla l’estratto conto. Se noti qualcosa di strano, comunicacelo immediatamente.

Informazione. Segui con attenzione i nostri contenuti pubblicati sul sito www.bkn301.sm o sui nostri canali social ufficiali. Ti aiuteranno a riconoscere a colpo d’occhio un tentativo di truffa.

Carta e documenti. Custodisci con cura ogni carta. Tienila separata dalla lettera di accompagnamento e da tutte le informazioni che la riguardano. Conservane i documenti in un luogo fisico e riservato.

Blocco e denuncia. Blocca la carta e sporgi denuncia alle forze dell’ordine se la perdi o se te la rubano, così come in caso di clonazione o di frode.

Password sicure. Crea password difficili da indovinare. Non devono fare riferimento ad altre tue informazioni strettamente personali: indirizzo, parte del codice fiscale o date di nascita. Non usare password uguali o simili a quelle che hai impostato per altri servizi web o negozi online. Modifica la password di tanto in tanto.

Notifiche app. Attiva le notifiche dell’app: le usiamo per comunicare in modo inequivocabile quando la tua carta viene utilizzata, anche per transazioni di bassissimo importo. In questo modo puoi controllare sia la riuscita del tuo acquisto, sia identificare e riconoscere le tue spese.

Siti affidabili. Usa la tua carta solo su siti web e e-commerce trasparenti e noti, segnalati come protetti o sicuri: verifica sempre la corrispondenza dell'indirizzo web nella barra di navigazione.

