Auto a fuoco a Serravalle, gli agenti delle forze dell'ordine evitano il peggio

Un’auto ha preso fuoco nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:30 a Serravalle, in via Pietro Bembo, non lontano dall'ingresso della galleria dell’ex trenino biancazzurro. Le fiamme, scaturite dal vano motore, si sono preso estese al resto della vettura. Sul posto è intervenuta inizialmente una pattuglia della Gendarmeria, che ha utilizzato l’estintore di bordo per contenere le fiamme. Successivamente sono giunti gli agenti della Sezione Antincendio della Polizia Civile, che hanno provveduto a spegnere completamente l’incendio, evitando che il rogo si propagasse ad altri veicoli o a strutture nelle vicinanze. Il giovane alla guida del veicolo non ha riportato conseguenze.











