Auto a fuoco ai 'Boschetti': non si esclude alcuna ipotesi [VIDEO] La Citroen C3 appartiene ad una ragazza. Fiamme domate dalla Sezione Antincendio della Polizia Civile. Danneggiata anche una Clio. Allarme lanciato da un uomo che lavorava nelle vicinanze.

Poco dopo le 9 la sezione Antincendio della Polizia Civile è intervenuta a Borgo Maggiore, in zona 'Boschetti', in una strada privata, per spegnere le fiamme che hanno completamente distrutto una Citroen C3, intestata ad una ragazza. Il fuoco ha danneggiato anche il retro di una Renault Clio, parcheggiata nelle immediate vicinanze. Al momento non si esclude nessuna ipotesi sull'origine dell'incendio che quindi potrebbe essere accidentale o anche dolosa. La Polizia Civile ha già sentito il testimone che ha dato l'allarme: non è un residente ma un uomo che casualmente stava effettuando dei lavori nelle vicinanze. Sentita anche la proprietaria dell'auto distrutta. Potrebbero essere acquisite le immagini di alcune videocamere di sorveglianza.

Il video di una testimone





