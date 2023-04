Auto cappotta a Serravalle: alla guida un sammarinese di 55 anni

Nel video le immagini dell'incidente

È stata chiusa nel pomeriggio di oggi via Ranco a Serravalle a causa del cappottamento di un'auto di grossa cilindrata con targa sammarinese. Si tratta di un Mercedes Gle 350d. Secondo le prime ricostruzioni alla base dell'incidente pare ci sia l'alta velocità. La vettura stava percorrendo la strada in direzione mare-monte quando il conducente, nell'affrontare la curva, ha cozzato contro il muro di contenimento posto a bordo strada. Nell'urto il veicolo si è ribaltato finendo la sua corsa sul fianco sinistro, al centro della carreggiata. Alla guida un sammarinese di 55 anni che è stato trasportato all'Ospedale di Stato, ma le sue condizioni pare non siano gravi. Sul posto per i rilievi la Polizia Civile anche con il mezzo della sezione antincendio.