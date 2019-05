Auto con targa sammarinese cappottata sulla Marecchiese, intervengono i Vigili del Fuoco

Incidente nel primo pomeriggio sulla Marecchiese alle porte di Novafeltria, a Secchiano. Una 50enne di San Marino che viaggiava a bordo di una Fiat Punto ha cappottato per cause che dovranno chiarire i Carabinieri. Per estrarre dalle lamiere lei e gli anziani genitori è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Le loro condizioni non sarebbero gravi. La Marecchiese è rimasta chiusa per oltre un'ora.