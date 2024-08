Auto contro moto a Cailungo, 20enne soccorso dal 118

Incidente stradale questa mattina a Cailungo, attorno alle 8:20. Secondo quanto riferisce la Polizia Civile, l'incidente è avvenuto su via Ranco, all'incrocio con via F. Fiori.

Il sinistro ha visto coinvolti un centauro, G.A. classe 2004, che stava procedendo sul suo motociclo in direzione Serravalle, quando ha impattato con un'auto guidata da G.T., classe 1941, che stava procedendo in direzione Borgo Maggiore.

Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento e si indaga su altri eventuali veicoli coinvolti. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'Ospedale di Stato, dove gli è stata diagnosticata una prognosi di 35 giorni.