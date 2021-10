INCIDENTE Auto fuori strada a Borgo Maggiore

Auto fuori strada a Borgo Maggiore.

Brutto incidente questa mattina a Borgo Maggiore. Un'auto con targa sammarinese, nelle prime ore di questa mattina, è finita fuori strada nella curva di via Piana mentre percorreva la strada in direzione Città - Borgo Maggiore. Forse l'asfalto viscido alla base dell'incidente. Sul posto, per stabilire le dinamiche, una pattuglia della Polizia Civile.

