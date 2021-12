Auto in fiamme a Chiesanuova, illeso il conducente

Auto in fiamme a Chiesanuova, illeso il conducente.

Il conducente di un'Alfa 156 SportWagon targata San Marino, mentre si trovava a Caladino, su strada La Venezia, in direzione centro di Chiesanuova, ha visto del fumo uscire dal cofano dell'auto. Ha fatto in tempo a fermarsi a bordo strada, scendere dall'auto e chiamare la Centrale interforze, prima che divampasse un vero e proprio incendio. In soccorso sono intervenute la Squadra antincendio e una pattuglia della Polizia Civile che, giunte sul posto, hanno in breve tempo domato le fiamme. Illeso, dunque, il conducente. Ingenti invece i danni all'auto portata via dal carroattrezzi. Nei minuti successivi gli agenti hanno ripulito la strada dai detriti lasciati sull'asfalto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: