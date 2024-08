INCENDIO Auto in fiamme a Galazzano, scoppi durante l'azione di spegnimento [VIDEO] È accaduto questa mattina davanti al garage di un'abitazione, che è rimasta danneggiata, in via Citerella. Nessuno è rimasto ferito

Erano da poco passate le 10 di venerdì quando un'auto – una Chrysler Pacifica –, dopo essere stata parcheggiata, ha preso fuoco davanti al garage di una bifamiliare in via Citarella, a Galazzano. Nel giro di pochi minuti la vettura era completamente avvolta dalle fiamme, forse anche a causa dell'alimentazione ibrida benzina-gpl che ha provocato diversi scoppi. Non si segnalano feriti.

Immediata la chiamata d'emergenza. Sul posto è intervenuta la squadra antincendio della Polizia civile, con un'autopompa. Ma dopo l'azione di spegnimento, che ha impiegato gli agenti per diversi minuti, dell'auto era rimasta solo la carcassa incenerita. Sul posto anche la Gendarmeria per chiudere le vie d'accesso e la gestione del traffico e la Protezione civile. Il calore dell'auto in fiamme ha anche danneggiato l'abitazione vicino cui era parcheggiata.

La ricostruzione dell'accaduto e la registrazione della testimonianze dirette è a carico della Polizia civile.

