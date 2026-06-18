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Auto in fiamme a Gualdicciolo, nessun ferito

Sul posto è intervenuta prontamente la Sezione Antincendio del Corpo della Polizia Civile.

18 giu 2026
La Smart in fiamme, foto della Sezione Antincendio della Polizia Civile
La Smart in fiamme, foto della Sezione Antincendio della Polizia Civile

Momenti di apprensione questa mattina a Gualdicciolo, dove un'autovettura ha preso fuoco mentre era in marcia lungo via Fabrizio da Montebello. L'episodio si è verificato intorno alle 6.50 e non ha fortunatamente causato feriti. Sul posto è intervenuta prontamente la Sezione Antincendio del Corpo della Polizia Civile. Secondo la ricostruzione degli agenti la conducente, una donna classe 1972 di nazionalità albanese, stava percorrendo la strada in direzione della zona industriale quando si è accorta della presenza di fiamme nella parte posteriore della sua Smart alimentata a benzina.

Scattato l'allarme, sul posto è intervenuta la squadra antincendio, allertata dalla Centrale Operativa Interforze. I soccorritori hanno provveduto a domare il rogo, che nel frattempo aveva quasi completamente avvolto il veicolo, utilizzando l'Auto Pompa Serbatoio in dotazione. L'incendio ha provocato esclusivamente danni materiali. Concluse le operazioni di spegnimento, l'area è stata messa in sicurezza e sottoposta a bonifica con l'intervento della ditta CISA. Restano da chiarire le cause dell'incendio, attualmente al vaglio degli uffici competenti.




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