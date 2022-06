Auto in fiamme a San Giovanni: strada chiusa

Aveva appena imboccato la strada di San Giovanni dalla Sottomontana quando l'auto ha improvvisamente preso fuoco. Si tratta di una Fiat Marea, vecchio modello, condotta da una donna. Sul posto l'intervento della Polizia Civile che, precauzionalmente, ha immediatamente chiuso la strada in entrambe le direzioni. La squadra antincendio è intervenuta spegnendo il fuoco che si era sviluppato nel motore. Nessuna conseguenza per le persone a bordo, macchina praticamente distrutta. Gli agenti stanno cercando di risalire alle cause delle fiamme.