Auto in fiamme a Serravalle, azione congiunta delle forze dell'ordine [video]

Le azioni di spegnimento dell'auto andata in fiamme a Serravalle | Credit: Martin Ndong Eyebe

Si stava fermando per fare benzina ad un distributore di carburante sulla Superstrada, quando ha notato del fumo uscire dal pianale della sua Fiat Panda. Di lì a poco si sono sprigionate le fiamme. È quanto accaduto nella prima serata di sabato a Serravalle. Un agente fuori servizio che passava di lì ha fatto scattare l'allarme. I primi a intervenire una pattuglia della Gendarmeria e una della Guardia di Rocca che, in attesa dell'arrivo della sezione antincendio della Polizia civile, ha provato a domare le fiamme con estintori e secchiate di sabbia e acqua. La situazione è tornata sotto controllo proprio quando gli agenti della Civile hanno terminato le azioni di spegnimento e messo in sicurezza l'area.