INCIDENTE

Auto in fiamme lungo la Sottomontana - FOTO

L'episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Strada chiusa circa 2 ore per mettere in sicurezza la vettura e i rilievi della Polizia Civile

Auto in fiamme lungo la Sottomontana - FOTO.

Nel tardo pomeriggio di ieri una vettura ha preso fuoco lungo la Strada Sottomontana, tra Borgo Maggiore e Murata. Il guidatore è riuscito ad allontanarsi e a chiamare i soccorsi prima di rimanere ferito. Sul posto sono così intervenuti gli agenti della Sezione Antincendio della Polizia Civile che hanno domato le fiamme. La strada è stata chiusa per ore per mettere in sicurezza l'area e consentire i rilievi.

[Banner_Google_ADS]

Foto Gallery

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy