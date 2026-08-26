INCIDENTE Auto in fiamme lungo la Sottomontana - FOTO L'episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Strada chiusa circa 2 ore per mettere in sicurezza la vettura e i rilievi della Polizia Civile

Auto in fiamme lungo la Sottomontana - FOTO.

Nel tardo pomeriggio di ieri una vettura ha preso fuoco lungo la Strada Sottomontana, tra Borgo Maggiore e Murata. Il guidatore è riuscito ad allontanarsi e a chiamare i soccorsi prima di rimanere ferito. Sul posto sono così intervenuti gli agenti della Sezione Antincendio della Polizia Civile che hanno domato le fiamme. La strada è stata chiusa per ore per mettere in sicurezza l'area e consentire i rilievi.

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