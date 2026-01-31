TV LIVE ·
Auto in fiamme sulla Superstrada: il video dell’intervento della squadra antincendio

Nessun ferito: il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme distruggessero completamente la vettura.

31 gen 2026

Poco prima delle 20.30 di venerdì, una Mercedes C200 in transito sulla corsia ascendente della Superstrada, all’altezza della nuova rotatoria di Fiorina, ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora al vaglio.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra antincendio della Polizia Civile che, grazie all’utilizzo di acqua e schiumogeno, è riuscita a domare le fiamme in pochi minuti.

Il conducente, un uomo di origine marocchina, è riuscito ad abbandonare il veicolo prima che l’incendio si propagasse all’abitacolo, uscendo illeso. Non si registrano feriti, mentre l’autovettura è andata completamente distrutta.

Via XXV Marzo è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e di bonifica dell’area.




