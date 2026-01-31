SAN MARINO Auto in fiamme sulla Superstrada: il video dell’intervento della squadra antincendio Nessun ferito: il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme distruggessero completamente la vettura.

Poco prima delle 20.30 di venerdì, una Mercedes C200 in transito sulla corsia ascendente della Superstrada, all’altezza della nuova rotatoria di Fiorina, ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora al vaglio.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia Civile, il principio d’incendio è stato notato da un agente fuori servizio, che ha immediatamente fermato il veicolo consentendo al conducente di abbandonare l’auto prima che le fiamme si propagassero all’abitacolo.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra antincendio della Polizia Civile che, grazie all’utilizzo di acqua e schiumogeno, è riuscita a domare le fiamme in pochi minuti. Il conducente, un 42enne di origine marocchina, è uscito illeso dall’accaduto. Non si registrano feriti, mentre l’autovettura è andata completamente distrutta.

Via XXV Marzo è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e alla successiva bonifica dell’area, effettuata da una ditta specializzata.

