Auto nel Po: bandiere a mezz'asta a Santarcangelo. Sindaco, "Possibili iniziative pubbliche".

"Siamo profondamente sconvolti per la tragedia che ha colpito la nostra comunità e seguiremo con attenzione gli sviluppi delle attività di indagine, con la massima fiducia nella magistratura e nelle forze dell'ordine competenti". Così il sindaco di Santarcangelo di Romagna Filippo Sacchetti, dopo la morte in auto nel Po a Casalmaggiore (Cremona) dei due ex coniugi e concittadini Stefano Del Re, 53 anni e Lorena Vezzosi, 51, per cui si sospetta un femminicidio.

"Per i figli minori della coppia, affidati ai nonni dai Servizi sociali, stiamo valutando eventuali misure di solidarietà per le quali sono già arrivate proposte dalla comunità di Santarcangelo", aggiunge il primo cittadino. "Per testimoniare invece il cordoglio della città, le bandiere del Municipio da oggi sono a mezz'asta e il Festival, nel suo atto inaugurale che si è svolto proprio ieri, ha voluto testimoniare la sua vicinanza osservando un minuto di raccoglimento in piazza Ganganelli. Anche in relazioni all'esito delle prime indagini, attesi per i prossimi giorni, valuteremo poi ulteriori iniziative pubbliche che non mancheranno di coinvolgere la comunità santarcangiolese".

