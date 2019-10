Auto perde il controllo a causa dell'asfalto bagnato a Sant'Aquilina

Incidente questa mattina a Santa Aquilina a causa dell'asfalto bagnato. Intorno alle 10,30, lungo la discesa in prossimità del Museo dell'Aviazione, una Fiat panda con targa italiana, probabilmente diretta a Dogana, dopo aver sbandato in curva è finita prima a destra poi si è cappottata dall'altro lato della carreggiata. Incidente causato dalla scivolosità dell'asfalto. Sul posto la Polizia Locale di Rimini per ricostruire la dinamica, il conducente non avrebbe riportato ferite gravi. Il clacson dell'auto è rimasto incastrato per cui passando gli automobilisti sono allertati dal rumore.