Auto sammarinese cappotta in via San Vito

Pare abbia fatto tutto da sola la donna al volante di una Panda Cross che, nella mattina di lunedì, è uscita di strada in via San Vito, nel comune di Bellaria – Igea Marina. L'auto, con targa sammarinese, è finita in un campo a bordo strada, cappottando dopo aver colpito il fosso di scolo che delimita la carreggiata. La donna se l'è cavata con qualche trauma che non hanno destato troppe preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'auto che ha subito danni ingenti.