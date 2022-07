INCIDENTI Auto sammarinese tenta una manovra vietata e si scontra con una moto [Fotogallery]

Auto sammarinese tenta una manovra vietata e si scontra con una moto [Fotogallery].

Una manovra vietata alla base dell'incidente che nel pomeriggio di ieri ha visto coinvolta un'auto con targa sammarinese. Un'Audi A8 ha tentato una inversione ad U sulla statale 16, nei pressi di Mondo Convenienza, senza notare che stava sopraggiungendo una moto. Violento l'impatto che ne è conseguito: entrambi i conducenti sono stati trasportati in Ospedale per accertamenti. Sul posto il personale del 118 e un'auto medica. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione: per i rilievi infatti la Polizia Stradale ha chiuso una carreggiata.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: