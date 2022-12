Auto sbanda e sfonda la recinzione di un'abitazione a Dogana [Fotogallery]

Incidente nella serata di ieri a Dogana Bassa in zone 5 vie. Erano da poco passate le 21 quando un giovane ha violentemente impattato contro un'abitazione posta in una semicurva, abbattendo la recinzione esterna e il gazebo montato nel giardino, fino a fermare la propria corsa contro il muro esterno dell'abitazione.

I proprietari, che si trovavano in cucina, hanno sentito un fortissimo schianto e hanno subito chiesto l'aiuto dei vicini e delle forze dell'ordine. Sul posto diverse pattuglie della Polizia Civile per chiarire la dinamica e un carro attrezzi per rimuovere l'auto incidentata.

Praticamente illeso il conducente che ora dovrà chiarire quali siano state le cause del sinistro.

E' la seconda volta che l'abitazione viene colpita da auto che escono fuori strada: la stessa dinamica appena un anno fa. Un tratto di strada dove spesso i limiti non vengono rispettati.