Auto sfonda la vetrina della farmacia a Fiorentino, nessun ferito Incidente durante una manovra di parcheggio: danni ingenti al locale, prevista una chiusura temporanea.

Un’auto finisce contro la vetrina della farmacia a Fiorentino. È accaduto la sera del 24 gennaio, intorno alle 20.15, in via del Passetto, quando un'Audi A6, condotta da una donna sammarinese del 1956, durante le manovre di parcheggio ha sfondato la vetrina dell’esercizio ISS, penetrando all’interno del locale. La farmacia era chiusa al momento dell’incidente e non si registrano feriti: la conducente è rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Civile per i rilievi e la Squadra Antincendio per la messa in sicurezza dell’area. Dagli accertamenti di legge la donna è risultata in regola. I danni alla struttura e alle attrezzature sono ingenti e comporteranno la chiusura temporanea della farmacia. Il personale ha provveduto a mettere in sicurezza farmaci e materiali sensibili, mentre sono già stati allertati i tecnici per il ripristino.

Foto Gallery

