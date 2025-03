Auto sfonda una ringhiera e resta in bilico a Fiorentino

Momenti di tensione nella prima serata di mercoledì a Fiorentino, dove un’auto è uscita di strada circa 150 metri dopo la rotatoria, in direzione del confine di Stato. Il veicolo ha sfondato una ringhiera di protezione, rimanendo in bilico sul ciglio della strada.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Pronto Intervento per i rilievi e la squadra antincendio della Polizia civile, che ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo per evitare ulteriori rischi.

L’episodio ha richiesto un rapido intervento delle autorità per gestire la viabilità e garantire la sicurezza della zona.