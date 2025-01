CAPODANNO Auto si ribalta a Chiesanuova, 19enne perde coscienza e cade battendo il viso

Auto si ribalta a Chiesanuova, 19enne perde coscienza e cade battendo il viso.

Capodanno intenso per i sanitari del 118, ma senza gravi incidenti. Nella notte, a Chiesanuova, il ribaltamento di un'auto: a bordo due giovani di 26 e 27 anni, entrambi di San Marino. Per loro solo contusioni ed escoriazioni e 5 giorni di prognosi. Sempre in territorio sammarinese la caduta di un 19enne, originario di Verucchio.

Il ragazzo ha perso coscienza mentre era insieme ai suoi amici in un locale di Serravalle e ha battuto il viso. Per fortuna nessun danno serio: 7 giorni di prognosi per il trauma facciale. Diversi gli interventi delle ambulanze nel corso della notte. Un paio di persone sono anche finite al Pronto Soccorso per essere scivolate sul ghiaccio.

