Auto si ribalta a Città, anziano incastrato: tagliato il parabrezza per estrarlo, 30 giorni di prognosi

Incidente poco prima delle 12.40 di sabato in via Napoleone Bonaparte, dove una Fiat Panda si è ribaltata su un fianco dopo aver urtato un’auto in sosta. Alla guida un uomo 64enne sammarinese - probabilmente colto da malore - rimasto incastrato nell’abitacolo. Non indossava le cinture di sicurezza. Per liberarlo è stato necessario l’intervento della Polizia Civile, che ha dovuto tagliare il parabrezza. Gli agenti hanno anche effettuato i rilievi del caso. L'anziano, che nell'incidente ha riportato un trauma cranico, è ora ricoverato con una prognosi di 30 giorni.