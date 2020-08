CASO GUIDI – PIERFELICI Avv. Gualtieri: "La controdenuncia a Guidi per calunnia e diffamazione è soltanto un’arma (spuntata) di distrazione di massa" Continua la querelle a suon di note stampa dei legali dei due magistrati

Avv. Gualtieri: "La controdenuncia a Guidi per calunnia e diffamazione è soltanto un’arma (spuntata) di distrazione di massa".

L'Avvocato Piero Gualtieri, in qualità di legale di Guido Guidi, riprende in una nota il comunicato diffuso dal Collegio Difensivo di Valeria Pierfelici, composto dagli Avvocati Gian Nicola Berti e Rossano Fabbri, sottolineando che la volontà manifestata dall'ex Magistrato Dirigente di “denunciare per calunnia e diffamazione il proprio assistito è soltanto un’arma (spuntata) di distrazione di massa”. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Gualtieri cita alcuni passaggi del provvedimento di redistribuzione dei processi del 24 luglio 2020 ribadendo che “al Commissario titolare del fascicolo che vede la stessa Pierfelici indagata per calunnia sono state attribuite competenze nelle sole materie civile e amministrativa e non più penale”. “Per evitare (eventuali) dubbi nell’interpretazione delle nuove regole – obietta Gualtieri - era sufficiente scrivere espressamente che esse valevano soltanto per fatti commessi o denunciati successivamente al giorno di loro adozione o che non riguardavano il suddetto processo. Ma ciò – conclude - non risulta avvenuto”.

