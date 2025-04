COMUNICATO CONGIUNTO Avvelenamenti a Fiorentino, bocconi anche vicino alle scuole: individuato il veicolo sospetto grazie alle telecamere Risalendo alla targa, Polizia Civile e Gendarmeria hanno identificato un sospetto e lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria. Proseguono le indagini, allarme tra i cittadini.

È stata la targa di un veicolo, ripreso dalle telecamere di sorveglianza nelle aree interessate, a condurre gli investigatori all’identificazione di un sospetto in merito alla vicenda dei bocconi avvelenati ritrovati a Fiorentino. Il fatto, si legge in un comunicato congiunto di Polizia Civile e Gendarmeria, risale a ieri, 16 aprile, quando la Centrale Operativa Interforze ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini per la presenza di esche velenose in varie zone residenziali, alcune delle quali anche in prossimità di plessi scolastici.

Immediato l’intervento della pattuglia della sezione di Pronto Intervento della Polizia Civile, inviata sul posto per il recupero e sequestro delle esche. Parallelamente, alcuni residenti coinvolti hanno formalizzato denuncia presso la Gendarmeria, che ha proceduto con ulteriori sequestri.

Grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza, gli agenti hanno potuto concentrare l’attenzione su un’auto che transitava proprio nelle aree interessate. Identificata la targa, è stato possibile risalire al conducente, poi deferito all’Autorità Giudiziaria.

La Polizia Civile e la Gendarmeria hanno avviato un’intensa attività investigativa congiunta che prosegue tuttora per chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

Le forze dell’ordine invitano la popolazione a prestare la massima attenzione durante la permanenza in aree pubbliche, soprattutto se accompagnati da animali, e a segnalare immediatamente qualunque elemento sospetto.

