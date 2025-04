Avvelenamenti: morto un altro cane, cresce l'indignazione tra i cittadini

E' morto anche il secondo cane in condizioni critiche e preso in cura dai veterinari per sintomi da avvelenamento. Una nuova brutta notizia che arriva a poche ore dal decesso di un'altra cagnolina. Episodi legati, come già emerso, alla recente vicenda dei bocconi avvelenati. Il dibattito pubblico si infiamma dopo la notizia della denuncia a piede libero del presunto autore, un uomo ultra ottantenne.

Sui social cresce l'indignazione dei cittadini e c'è chi propone di organizzare una manifestazione dopo l'accaduto. Il sospettato, da tempo sotto monitoraggio delle forze dell'ordine, è stato interrogato con le garanzie di legge, quindi alla presenza di un avvocato. E intanto proseguono gli approfondimenti delle autorità. Al lavoro Polizia Civile e Gendarmeria. Tra gli elementi al centro: i video di sorveglianza grazie ai quali l'uomo è stato individuato e le esche recuperate e sequestrate.

Bocconi avvelenati rinvenuti anche vicino alle scuole. Un elemento che aggiunge preoccupazione per la sicurezza dei bambini. L'Iss, intervenuto in collaborazione con le forze dell'ordine tramite l'Unità di Sanità Veterinaria, insieme alle Guardie Ecologiche Ugraa, spiega che per le esche ritrovate è stato usato grasso di prosciutto, cotenna e croste di formaggio. Sette i cani avvelenati. Il materiale e il corpo di uno degli animali sono stati inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche per gli esami del caso. E le aree transennate con dei cartelli di avviso.

L'Apas, che in una recente nota ha parlato della “fine di un incubo” iniziato nel 2011, è pronto a dare battaglia e a costituirsi parte civile.