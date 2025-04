DENUNCIA Avvelenamento cani: cresce l'indignazione tra i cittadini, denunciato a piede libero il presunto responsabile La vicenda al centro del dibattito pubblico: tra i cittadini anche la proposta di una manifestazione

Il dibattito pubblico si infiamma dopo la notizia della denuncia a piede libero dell'uomo sospettato di avvelenamento di cani a Fiorentino. Sui social cresce l'indignazione dei cittadini e c'è chi propone di organizzare una manifestazione dopo l'accaduto. Il presunto responsabile, un ultra ottantenne da tempo sotto monitoraggio delle forze dell'ordine, è stato interrogato con le garanzie di legge, quindi alla presenza di un avvocato. Dunque non è stato arrestato, come si pensava invece in una prima fase.

Proseguono gli approfondimenti delle forze dell'ordine. Nelle scorse ore il comunicato congiunto di Polizia Civile e Gendarmeria. Tra gli elementi oggetto degli approfondimenti: i video di sorveglianza grazie ai quali l'uomo è stato individuato e le esche recuperate e sequestrate. Bocconi avvelenati rinvenuti anche vicino alle scuole. Un elemento che aggiunge, oltre alla preoccupazione per gli animali, anche quella per i bambini.

Dalle forze dell'ordine l'invito a prestare la massima attenzione quando si esce con il proprio cane per un passeggiata. Nelle scorse ore anche il comunicato dell'Apas. La fine di un “incubo” iniziato nel 2011, scrive l'associazione animalista che parla di circa “40 decessi accertati” negli anni, per non parlare delle morti sventate grazie al pronto intervento dei veterinari.

