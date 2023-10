TRUFFE Aziende sammarinese truffate per 300mila euro: attenzione alla Business Email Compromise La Guardia di Rocca mette in guardia se si ricevesse una mail di cambio conto corrente per il saldo delle fatture

Truffate alcune aziende in territorio sammarinese per cifre fino a 300mila euro attraverso il dirottamento dei pagamenti di forniture aziendali. Lo rende noto la Guardia di Rocca in una nota stampa nella quale mette in guardia dalla truffa Business Email Compromise (BEC). I truffatori trasmettono una serie di email alterate alla società acquirente dove, la informano che il pagamento della fornitura deve essere rivolto a diverso conto corrente per una serie di problemi.

Essendo entrati nel sistema della posta elettronica, il fornitore e l’acquirente non si accorgono della truffa in corso, dato che i truffatori, oltre a filtrare le mail in entrata e in uscita, modificano i documenti originali inoltrati da ambo le parti per non destare sospetti.

La Guardia di Rocca avverte pertanto le aziende dall'attivare sistemi di verifica telefonica qualora si ricevesse una email dove il fornitore riporta un conto corrente diverso per il pagamento delle fatture.

