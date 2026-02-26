PERICOLO SUL WEB

Banca centrale denuncia: "Sito fraudolento sfrutto il nome 'Banca del Titano'"

L'invito ai risparmiatori è "a verificare sempre preventivamente, per i siti che offrono servizi bancari e finanziari, che l’entità con la quale si avviano rapporti sia autorizzata da parte di Banca Centrale" sul sito www.bcsm.sm