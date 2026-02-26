PERICOLO SUL WEB Banca centrale denuncia: "Sito fraudolento sfrutto il nome 'Banca del Titano'" L'invito ai risparmiatori è "a verificare sempre preventivamente, per i siti che offrono servizi bancari e finanziari, che l’entità con la quale si avviano rapporti sia autorizzata da parte di Banca Centrale" sul sito www.bcsm.sm

Banca centrale denuncia: "Sito fraudolento sfrutto il nome 'Banca del Titano'".

Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica di avere segnalato all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 104 della Legge n.165/2005, la presenza del sito web fraudolento https://bdtitano.com che "promuove prodotti e servizi bancari con la denominazione e i riferimenti di “Banca del Titano”, banca sammarinese non più attiva da diversi anni. Banca Centrale precisa che "non esiste alcun istituto bancario con tale denominazione attualmente iscritto nei registri tenuti dall’Autorità di Vigilanza né autorizzato o abilitato a svolgere attività bancaria e finanziaria nella Repubblica di San Marino".

Di qui l'invito ai risparmiatori "a verificare sempre preventivamente, per i siti che offrono servizi bancari e finanziari, che l’entità con la quale si avviano rapporti sia autorizzata da parte di Banca Centrale, consultando il Registro dei Soggetti Autorizzati sul sito www.bcsm.sm."

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: