GIUDIZIARIA Banca Cis: al via il processo per associazione a delinquere Tra gli imputati, Daniele Guidi, Marino Grandoni, il finanziere Francesco Confuorti, Wafik Grais e Lorenzo Savorelli per l'ex governance Bcsm e il Commissario della Legge Alberto Buriani

Per la prima volta, nei numerosi procedimenti legati al caso Banca Cis, entra in scena l'accusa di associazione a delinquere, un reato punibile con la prigionia di terzo grado, fino a un massimo di sei anni. Nel processo, che comincia giovedì 8 maggio alle 10, sono sotto accusa ex dirigenti dell’istituto bancario, ex vertici e funzionari di Banca Centrale e il Commissario della Legge Alberto Buriani, attualmente sospeso.

L'Eccellentissima Camera chiederà di costituirsi parte civile, per chiedere il risarcimento dei danni, così come deliberato dal Congresso di Stato nella seduta del 29 aprile.

Secondo il magistrato inquirente Elisa Beccari, che ha disposto i 13 rinvii a giudizio, gli imputati avrebbero fatto parte di un’organizzazione finalizzata a commettere una pluralità di reati in ambito bancario e finanziario, ostacolando l’attività di vigilanza. Il tutto – sostiene l’accusa – sarebbe avvenuto nell’interesse del finanziere Francesco Confuorti, di Banca Cis, e in particolare del suo ex direttore Daniele Guidi e del socio di maggioranza Marino Grandoni.

Pesanti le accuse rivolte a Buriani, al quale viene contestato l’occultamento di reati attribuibili ai membri dell’organizzazione anche attraverso abusi e omissioni nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Secondo l’impianto accusatorio, dell’associazione a delinquere facevano parte anche gli ex direttori di Banca Centrale Savorelli e Moretti, l’ex presidente Grais, e i membri del coordinamento di vigilanza Siotto, Sommella, Granata e Mazzeo. Per quanto riguarda direttamente Banca Cis, oltre a Grandoni e Guidi, risultano tra i rinviati a giudizio anche gli ex vice-direttori Marco Mularoni ed Emilio Gianatti. A Francesco Confuorti contestato anche il reato di riciclaggio.

