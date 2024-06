Banca Cis: alcuni testimoni 'scagionano' l'ex vice direttore Mularoni

Nuova udienza per il processo della galassia Banca Cis in cui sono imputati Daniele Guidi, ex direttore dell'istituto di credito, il suo vice Marco Mularoni e il socio di maggioranza Marino Grandoni. Al centro del procedimento l'utilizzo, all'insaputa dei titolari delle somme, di milioni di euro – compresi quelli investiti dai fondi pensione - come garanzia per ottenere liquidità.

Il responsabile di una società di gestione patrimoniale sammarinese e l'amministratore di una fiduciaria italiana hanno in sostanza affermato di non aver mai visto l'imputato Mularoni nelle loro interlocuzioni con la governance di Banca Cis e di aver invece avuto rapporti, anche burrascosi, con Daniele Guidi. Un terzo testimone, che lavorava nell'ufficio titoli di Banca Cis, ha a sua volta affermato che Mularoni non aveva ruoli decisionali nelle operazioni.