GIUDIZIARIA Banca Cis, altri rinvii a giudizio e filoni d'indagine scaturiti dal commissariamento

Banca Cis, altri rinvii a giudizio e filoni d'indagine scaturiti dal commissariamento.

Alla complessa vicenda giudiziaria di Banca Cis si aggiungono nuovi tasselli. Il 30 marzo sono stati rinviati a giudizio Daniele Guidi, Marco Mularoni e Marino Grandoni, con l'accusa di aver posto a garanzia i titoli di alcuni correntisti, per ottenere finanziamenti. Il procedimento sui titoli Demeter dopo la parziale archiviazione e la successiva impugnazione è intanto tornato in istruttoria fin dallo scorso mese di giugno ma non è escluso che altri filoni di indagine su Banca Cis, aperti dopo il commissariamento, possano condurre ad ulteriori processi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: