Banca Cis, associazione a delinquere: altre 6 difese chiedono assoluzioni

Dovrebbe arrivare già nella prossima udienza, il 5 novembre, la sentenza nel processo per associazione a delinquere legato alle vicende di Banca Cis. Davanti al giudice Isabella Pasini hanno formulato le conclusioni i difensori di altri sei dei 13 imputati, accusati di aver costituito un sodalizio stabile per compiere reati bancari, finanziari e di ostacolo alla vigilanza a favore dell’istituto dell’ad Daniele Guidi, nascondendone il dissesto e proteggendo a loro volta gli interessi del maggior debitore della banca, il finanziere Francesco Confuorti. Per 10 di loro la Procura del Fisco ha chiesto la condanna a oltre 41 anni totali di carcere, e sono stati invocati dalle parti civili risarcimenti per quasi 63 milioni di euro.

Tra i legali intervenuti in quest’udienza, Michela Vecchi, in rappresentanza del commissario della Legge Alberto Buriani e dell’ex azionista di riferimento di Cis, Marino Grandoni, ritenuto dall’accusa tra i costitutori dell’associazione. Ha nuovamente eccepito l’inutilizzabilità di una serie di prove che sarebbero state acquisite irregolarmente o formate in procedimenti a cui i suoi assistiti non hanno partecipato, ipotizzando anche un ricorso alla Cedu per violazione del giusto processo in caso di condanna. In subordine, ha chiesto assoluzioni con formula piena: non ci sarebbe la prova, afferma, né della conoscenza di Buriani e Grandoni con gli altri presunti associati, né di contatti con loro, né tantomeno di utilità ricavate dagli imputati.

Chiesta l’assoluzione perché il fatto non sussiste anche da Paride Bugli e Livia Rossi, difensori dell’ex direttore di Banca Centrale, Roberto Moretti: gli sarebbe stata attribuita, dicono una “responsabilità da posizione”, solo per il ruolo ricoperto in via del Voltone, senza che venisse dimostrata la sua adesione all’associazione. In generale, tutte le difese concordano nel respingere l’ipotesi accusatoria, ritenendo che l’esistenza della presunta associazione a delinquere non possa ricavarsi unicamente dalla commissione dei reati fine, peraltro oggetto di altri procedimenti non ancora definitivi. Anche per questa ragione, è stato invocato il proscioglimento pure dalle difese di Raffaele Mazzeo e Ugo Granata, ex membri del coordinamento di vigilanza di Bcsm.

Ultimo a pronunciare la propria arringa, nel pomeriggio, l’avvocato Roberto Brancaleoni in rappresentanza dell’ex vicedirettore di Banca Cis, Marco Mularoni. Per lui né la Procura del Fisco né le parti civili hanno chiesto condanne, e il suo legale ne ha ribadito l’estraneità ai fatti oggetto dell’imputazione, auspicando da parte del giudice un’assoluzione “con motivazione che gli restituisca la sua dignità di uomo e lavoratore onesto”. Prima della camera di consiglio, ora, restano solo le conclusioni delle difese di Guidi, Confuorti ed Emilio Gianatti, altro ex vicedirettore di Cis per cui la Procura ha chiesto il proscioglimento.







