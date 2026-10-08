LE CONCLUSIONI Banca Cis, associazione a delinquere: chiesti 41 anni totali di carcere e risarcimenti da 63 milioni La Procura del Fisco ha invocato condanne per 10 dei 13 imputati che, secondo l'accusa, avrebbero costituito un sodalizio criminale per favorire indebitamente l'istituto dell'ad Guidi e il finanziere Confuorti

Più di 41 anni di carcere complessivi e risarcimenti per quasi 63 milioni di euro. Sono le richieste della Procura del Fisco e delle parti civili nel processo per associazione a delinquere legato alle vicende di Banca Cis. È ormai alle battute finali, davanti al giudice Isabella Pasini, il dibattimento che vede tredici imputati chiamati a rispondere del reato associativo: secondo l’accusa avrebbero costituito un sodalizio stabile e protratto nel tempo allo scopo di compiere reati finanziari e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, con l’obiettivo di favorire indebitamente l’istituto dell’ad Daniele Guidi e nasconderne il dissesto, proteggendo a loro volta gli interessi del finanziere materano Francesco Confuorti, maggior debitore di Banca Cis.

Il procuratore Roberto Cesarini ha invocato condanne per 10 di loro: le richieste più pesanti, 5 anni e 6 mesi per Guidi e Confuorti, oltre che per l’ex azionista di riferimento della banca, Marino Grandoni. Sarebbero stati loro i protagonisti di un programma criminoso organizzato in tre fasi: reclutamento di persone disposte a favorire i propri interessi; permanenza continuativa dei soggetti reclutati nelle istituzioni finanziarie e non solo; estromissione dei non allineati.

E in aula, nelle arringhe delle parti civili, sono state raccontate le operazioni in cui si è concretizzato questo disegno. Tra queste, la nomina di Wafik Grais a presidente di BCSM nonostante la mancata conoscenza dell’italiano e quelle conseguenti di Lorenzo Savorelli come direttore e di Filippo Siotto, Mirella Sommella e Ugo Granata al Coordinamento di Vigilanza. Per tutti loro chiesti 4 anni e 4 mesi di reclusione, così come per il commissario della Legge Alberto Buriani, che avrebbe avuto il ruolo di archiviare i procedimenti ostativi al piano e incentivare quelli prodromici.

Ingenti anche le domande di risarcimento, con maxi-provvisionali. Chiesti:

- Dieci milioni di euro da BCSM, rappresentata dagli avvocati Tania Ercolani, Maria Selva e Filippo Cocco, perché la sua compromissione avrebbe potuto minare la stabilità finanziaria del Paese

- Dodici milioni dall’Eccellentissima Camera, difesa da Sabrina Bernardi e Simona Ugolini, anche per il danno non patrimoniale al prestigio e alla reputazione dello Stato.

- Dieci milioni da Cassa di Risparmio, con i suoi legali Alessandra Greco ed Emanuele Nicolini, istituto a cui fu imposta l’acquisizione di Asset Banca dopo che questa era stata messa in amministrazione straordinaria.

- Ventinove milioni e 800mila euro dalla stessa Asset Banca in liquidazione, rappresentata da Gian Nicola Berti

- Un milione dagli ex vertici dell’istituto, Stefano Ercolani e Barbara Tabarrini, difesi da Alessandro Stolfi.

La Procura del Fisco ha invece chiesto l’assoluzione con formula piena per Marco Mularoni, ex vicedirettore di Banca Cis, e con formula dubitativa per il suo omologo Emilio Gianatti oltre che per Raffaele Mazzeo, membro del Consiglio di Vigilanza di Bcsm nel 2018.

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