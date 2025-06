Banca Cis, chiesta condanna per Daniele Guidi, Marino Grandoni e Marco Mularoni

Giunto alle conclusioni il processo in cui l'ex Direttore di Banca Cis Daniele Guidi, il suo vice Marco Mularoni e l'ex azionista di maggioranza Marino Grandoni sono imputati per truffa o frode nell'esecuzione dei contratti, appropriazione indebita e violazione della normativa bancaria sul beneficiario effettivo. L'accusa, in questo filone dei processi della Galassia Banca Cis, si basa sull'utilizzo di titoli, di terzi, come garanzia per ottenere quasi 9 milioni di liquidità in affidamento dalle banche Efg Lussemburgo ed Efg Bahamas.

Titoli in gran parte utilizzati, inoltre, come sottostante ai pronti contro termine, per i fondi pensione Iss. L'Avvocatura dello Stato, costituita parte civile per l'Eccellentissima Camera e l'Istituto Sicurezza Sociale, ha chiesto il risarcimento dei danni, una provvisionale, il pagamento delle spese legali e la conferma del sequestro conservativo operato nei confronti di Marino Grandoni.

La parte civile Sga ha chiesto un risarcimento danni da 2 milioni e 200mila euro a Marino Grandoni, i danni non patrimoniali a Guidi e Mularoni e il pagamento delle spese legali oltre ad una provvisionale di giustizia. La parte civile “Ruggero Marazzi” - proprietario di alcuni titoli utilizzati come garanzia a sua insaputa – ha chiesto il risarcimento danni, le spese di giustizia e una provvisionale di 10mila euro.

Il Procuratore del Fisco ha concluso l'arringa chiedendo per l'ex direttore di Banca Cis Daniele Guidi, 4 anni e 10 mesi di prigionia, l'interdizione di 4 anni e 3 mesi e una multa pari a 26mila euro; per l'ex vicedirettore di Banca Cis Marco Mularoni, chiesti 3 anni e 10 mesi di prigionia, l'interdizione di 2 anni e 9 mesi e 10mila euro di multa; per Marino Grandoni, già azionista di maggioranza di Banca Cis, chiesti 3 anni e 6 mesi di prigionia, l'interdizione di 3 anni e 37mila euro di multa. Il processo si chiuderà domani con le arringhe delle difese e la sentenza del giudice Vico Valentini.