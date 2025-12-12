Banca Cis: nuova condanna per Guidi, assolto Grandoni

E' arrivata la sentenza di primo grado, per il processo della “Galassia Cis” relativo ai titoli della clientela utilizzati come garanzia per ottenere finanziamenti da Efg Lussemburgo e Efg Bahamas. Erano contestati l'appropriazione indebita, la confusione di patrimoni e frode nell'esecuzione dei contratti, reato quest'ultimo dichiarato prescritto. Come riporta il quotidiano “L'Informazione”, l'ex direttore ed Amministratore Delegato Daniele Guidi è stato condannato a 4 anni di prigionia, 18 mila euro di multa e 5 anni di interdizione, oltre al pagamento delle spese di giustizia. Condannato – ma ad una pena molto più lieve – anche l'ex vice di Guidi, Marco Mularoni per il quale il Giudice Vico Valentini ha deciso 8 mesi di prigionia, 1.500 euro di multa e due anni e mezzo di interdizione, oltre alla spese di giustizia. A Mularoni concesso il beneficio della sospensione della pena. Assolto invece per insufficienza di prove l'ingegnere Marino Grandoni. Guidi e Mularoni dovranno anche risarcire le parti civili e cioè l'Eccellentissima Camera, l'Iss e la Sga. Pressochè scontato il ricorso in appello degli imputati condannati, per i quali le difese avevano chiesto l'assoluzione.







