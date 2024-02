GIUDIZIARIA Banca Cis: nuova udienza del processo che vede imputati ex vertici

Banca Cis: nuova udienza del processo che vede imputati ex vertici.

Nuova udienza del processo in cui sono imputati Daniele Guidi, amministratore delegato e direttore di Banca Cis; il suo vice Marco Mularoni e Marino Grandoni, socio di maggioranza dell'istituto bancario. Sono accusati a vario titolo di appropriazione indebita, frode nell'esecuzione di contratti e violazione della normativa bancaria sul beneficiario effettivo.

Già ammesse come parti civili l'Iss, l'Eccellentissima Camera, la Società di Gestione degli Attivi ex Bns ed anche Ruggero Marazzi. In discussione le richieste istruttorie e l'ammissione dei testi.

seguiranno aggiornamenti

