Banca Cis: un nuovo processo per l'ex Direttore Daniele Guidi

Nuovo rinvio a giudizio per l'ex direttore di Banca Cis Daniele Guidi e l'ex vice direttore Mularoni. Secondo l'accusa i due imputati hanno impartito all'Ufficio Crediti di Banca Cis di procedere con la modifica 'in peius' del metodo di calcolo dei tassi d'interesse per le rate di almeno 181 contratti di finanziamento. I tassi reali infatti rimanevano invariati e non venivano invece abbassati – come avrebbe dovuto accadere – all'abbassarsi dell'euribor, che in quegli anni ha anche raggiunto valori negativi. Il tutto all'insaputa dei clienti di mutui e leasing. Oltre 70 le parti lese. Le presunte condotte criminose avrebbero generato un profitto di oltre128mila euro dal 16 febbraio 2016 al 20 gennaio 2019, quando Banca Cis è stata posta in amministrazione straordinaria. A Daniele Guidi e Marco Mularoni viene contestato il reato di appropriazione indebita in concorso. Non ancora fissata la data delle prima udienza.