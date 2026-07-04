SVILUPPI Banca di San Marino: violate tutte le cassette, la conferma nel bilancio 2025 Intanto, i risparmiatori si preparano a intraprendere azioni legali in tutte le sedi

Dopo le voci non ufficiali, arriva la conferma: tutte le cassette di sicurezza in Banca di San Marino, nella sede centrale di Faetano, sono state violate nel corso dell'effrazione del febbraio scorso. Lo si legge nel bilancio dell'istituto per il 2025. Soggetti ancora ignoti si erano introdotti nell'edificio, fino ad arrivare al cuore della banca: il caveau sotterraneo.

Le indagini della Gendarmeria sono in corso e l'ingresso all'area non è ancora possibile, neanche al personale della banca. Una vicenda che ha portato, in seguito, a un calo della raccolta diretta per l'istituto. Gli inquirenti stanno lavorando, quindi è ancora presto per conoscere l'ammontare del colpo e quante cassette fossero piene o vuote.

Mentre si attendono dettagli ufficiali, cresce l'apprensione tra i risparmiatori che avevano depositato beni di valore. Le cassette vengono notoriamente utilizzate per custodire oro, preziosi, orologi e altri oggetti che non si vogliono tenere in casa per paura di furti o per altre ragioni. I risparmiatori intendono andare fino in fondo: lo scorso maggio si sono uniti in un comitato e hanno nominato un legale per ottenere un risarcimento. Circa una ventina gli utenti che hanno finora aderito.

Si stanno raccogliendo gli elementi per intraprendere azioni in tutte le sedi, spiega chi sta seguendo la questione, sia a livello civile che penale. A distanza di diversi mesi dal fatto, tra i risparmiatori del comitato domina una sensazione di smarrimento, in attesa di conoscere l'entità del danno subito.

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